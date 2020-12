Zwei Monate verbrachte Devon Hall im Sommer in der NBA-Bubble in Orlando, wo der Meister 2020 in Turnierform ermittelt wurde. Für Oklahoma City Thunder kam er in elf Spielen zum Einsatz. Das OKC-Trikot trug auch Dennis Schröder. Der deutsche Nationalspieler war einer der engeren Freunde Halls im Team. Der Braunschweiger erzählte ihm schon, bevor er in Bamberg unterschrieb, viel von Deutschland. Ein Besuch war geplant, scheiterte aber an Corona.

"Als ich dann zu Brose kam, lobte Dennis die Organisation in Bamberg und die Liga. Wir haben viel darüber gesprochen", sagt Hall. Nach Braunschweig wollte ihn Dennis nicht locken? "Darüber haben wir nicht gesprochen", lacht der 25-Jährige. Drei Wochen darauf wechselte Schröder zum NBA-Champion, den Los Angeles Lakers. "Das ist toll. Dort hat er die Chance, den Titel zu gewinnen. Er ist einer der besten Point Guards der NBA, er ist so verdammt gut", schwärmt Hall von seinem Freund.

Für Hall selbst ihn sei es ein Ziel, wieder in der NBA zu spielen. "Jetzt muss ich aber erst mal hier mit diesem Team besser werden. Dann kann ich mir Gedanken über die Zukunft machen. Mein Mindset ist in Bamberg." Ob er demnächst mit einem Anruf von Schröder rechne, der ihn zu den Lakers lotsen will? "Das wäre ja einfach", lacht er schallend.

Wie jeder NBA-ambitionierte Spieler hat Hall in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel für die nordamerikanische Profiliga und für die europäische Topliga, die Euroleague, allerdings mit Ablösesumme für die Bamberger. us