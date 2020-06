Ziel ist der Judenfriedhof

Auf der halben Strecke zwischen Ermreuth und Pommer liegt der jüdische Friedhof in einer malerischen Landschaft. So lädt das jüdische Museum Synagoge Ermreuth am Sonntag, 21. Juni, um 14.30 Uhr zu einer Wanderung durch diese reizvolle Landschaft sowie zu einer Führung durch dem Friedhof ein.

Der weite Weg zum Friedhof soll einen Eindruck von den Strapazen vermitteln, die im 18. und 19. Jahrhundert mit einer Beerdigung verbunden waren. Dem nachzuspüren, die religiösen Riten und Bräuche eines jüdischen Begräbnisses zu erläutern, die Grabsteine zum Sprechen zu bringen und ihre Symbolik zu deuten sind die Themen der einstündigen Führung. Männer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Die geltenden Hygienemaßnahmen werden eingehalten.