Zeugnisse im Grünen überreicht

Die Entlassfeier der diesjährigen Absolventen des Liebfrauenhauses war alles andere als gewöhnlich. Corona zwang die Schule, Vieles anders zu gestalten. Doch hatte die spezielle Situation auch positive Seiten: Die Feier fand im Freien und klassenweise im kleinen Kreis mit Schülern, Eltern und Lehrkräften statt. Dadurch entstand eine familiäre Atmosphäre. Das Programm wurde von Carlota Gauer (8G) und Daniel Otto musikalisch unterstützt.

Die Feier begann mit einer Andacht. Thema war eine Geschichte aus der Bibel von Jakob, der durch einen Kampf zu Gott findet. Übertragen auf die Prüfungen waren diese ebenso ein Kampf für manche Schüler. "Man kämpft und weiß nicht, mit was: Kämpfe ich mit dem Stoff, mit dem Lehrer, mit dem Schlaf oder mit meinem inneren Schweinehund?", sagte die Musiklehrerin Verena Scheer. Doch selbst bei Enttäuschungen, solle man nicht aufgeben.

Positives aus der Krise ziehen

Die Elternbeiratsvorsitzende Kirsten Ploner dankte während ihrer Ansprache allen Beteiligten für ihren Einsatz in der Prüfungsvorbereitung während der Schulschließung. Auch wenn die Situation nicht einfach war, könne man aus jedem Umstand etwas Positives ziehen, sagte sie. In diesem Fall haben die Schülerinnen und Schüler an Selbstständigkeit hinzugewonnen. Dies sei für den weiteren Bildungs- bzw. Berufsweg sehr von Vorteil.

Viele Möglichkeiten vor Ort

Gerade Herzogenaurach biete für die Schulabgänger viele Möglichkeiten, sagte der 1. Bürgermeister German Hacker in seiner Rede. Er beglückwünschte die Schüler zum Abschluss und zeigte die Perspektiven Herzogenaurachs auf. Traditionell ehrte er die Besten aus jeder Klasse und würdigte deren Leistungen zudem mit einem Geschenk der Stadt.

Schulleiter Michael Richter und seine Vertreterin Heike Witthus lobten die Schüler dafür, wie sie die besondere Situation gemeistert haben. Sie sprachen aber auch Themen aus dem aktuellen Tagesgeschehen an. So ermutigten sie die Schüler, sich im Bereich Nachhaltigkeit weiterhin vorbildlich einzubringen, um die Welt positiv zu verändern. Auch der Gesamtleiter des Liebfrauenhauses, Norbert Clausen, erweiterte dieses Thema im Sinne der Schöpfung. Nach dem Schulabschluss sei man nicht mit Lernen fertig. Man soll nach der Schule offen für Neues bleiben.

Die Klassenleiterinnen Jacqueline Rischard (9a) und Corinna Schramme (10M) sorgten für einen sehr persönlichen Abschied ihrer Klassen. Rischard las ein selbstgeschriebenes Gedicht vor, indem sie ihre Schüler darin bestärkte, an sich zu glauben. Schramme wies darauf hin, dass nicht nur sie ihr Wissen weitergegeben konnte, sondern dass auch die Schüler durch ihr einzigartiges Wesen sie als Lehrkraft bereichert hätten. Das untermauerte sie durch individuelle Anekdoten zu jedem ihrer Schützlinge.

Maike Gieck, Klassenleitung der 9M, gab in ihrer Rede einen Rückblick über das vergangene Jahr. Sie verglich ihre Klasse mit einem sportlichen Team, das sich in Etappen auf ein Abschlussrennen vorbereitet. Nachdem ihre Klasse noch die 10. Etappe vor sich hat, überreichte sie die Zeugnisse des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses und freute sich darauf, ihr Team im nächsten Jahr wieder coachen zu dürfen.

Von allen angetretenen Prüflingen schlossen 70 Prozent den Qualifizierenden Mittelschulabschluss und 100 Prozent den ersten allgemeinen Schulabschluss erfolgreich ab. Des Weiteren wurden Schülerinnen und Schüler sowohl für ihre besonderen Verdienste als auch ihr schulisches Engagement während des Jahres ausgezeichnet.

Teil will weiter Schulbank drücken

Für den Großteil beginnt nun eine Ausbildung in heimischen Betrieben oder in einer weiterführenden Schule. Ein Teil bleibt an der Schule und strebt in der künftigen 10M den Mittleren Schulabschluss an. red