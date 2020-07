Zeugen gesucht

Zu einem Unfall ist es am Montag kurz nach 6 Uhr gekommen, als eine Opelfahrerin auf der Staatsstraße St 2290 von Burkardroth kommend in Richtung Lauterer Kreisel unterwegs war. Kurz vor der Einfahrt "Zum See" überholte sie einen vor ihr fahrenden Traktor samt Anhänger. Zum gleichen Zeitpunkt setzte der unbekannte Fahrer eines orangenen Pritschenwagens zum Überholen an. Während sich die Opel-Fahrerin auf Höhe des Anhängers befand, kam der Pritschenwagen angefahren und überholte beide Fahrzeuge. Da die Fahrbahn nicht für drei nebeneinander fahrende Fahrzeuge ausgelegt ist, kam der Pritschenwagen auf den Grünstreifen und touchierte das Fahrzeug der Frau am vorderen linken Radlauf. Dadurch kam der Opel nach rechts ab und streifte mit dem rechten Außenspiegel den Spritzschutz des neben ihr befindlichen Anhängers. Es entstand ein Schaden von 3100 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des Pritschenwagens weiter. Die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, sucht Zeugen. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich um einen orangenen Pritschenwagen einer Baufirma handeln. pol