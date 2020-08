Zesewitz wechselt nach Güßbach

Die Bundesliga-Kegler des TSV Breitengüßbach haben sich prominent verstärkt. Mit Rene Zesewitz wechselt der deutsche Rekordhalter über 200 Wurf (1161 Holz) die Seiten und geht in der kommenden Saison im Deutschen Keglerbund Classic (DKBC) über 120 Wurf auf die Bahn. Als weiterer Neuzugang kommt Julian Hess vom Ligarivalen SKC Staffelstein nach Breitengüßbach.

"Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Spielsystem habe ich ja schon mit der Nationalmannschaft und in Straubing vor ein paar Jahren gemacht. Obwohl ich mit Deutschland über diese Disziplin sogar schon Vizeweltmeister und Weltmeister geworden bin und meine persönliche Bestleistung bei passablen 702 Kegeln liegt, habe ich mich für einen Wechsel entschieden, um mich auch über diese Distanz noch weiter zu beweisen", begründet Zesewitz seinen "Systemwechsel" von 200 auf 120 Holz. Nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder in Kontakt zu TSV-Mannschaftsbetreuer Michael Paulus gestanden sei, habe er sich für den Wechsel entschieden. In der vergangenen Saison war der 44-Jährige für Rot-Weiß Sandhausen aktiv.

Der in Rauenberg im Rhein-Neckar-Kreis lebende Zesewitz wird, soweit es der Spielplan und sein privates Umfeld zulassen, aufgrund der Trainingsmöglichkeiten vor Ort nebenbei auch noch für den VKC Eppelheim im 200-Wurf-Modus an den Start gehen. Zesewitz war mehrfacher Vizeweltmeister bei den Junioren im Einzel und mit der Mannschaft, Vizeweltmeister und Weltmeister mit der Herrenmannschaft, deutscher Meister der Junioren, deutscher Mannschaftsmeister und deutscher Pokalsieger in der deutschen Classic-Kegler-Union (DCU).

Drei Abgänge

Als Abgänge haben die Breitengüßbacher die internen Wechsel von Zoltan Hergeth und Manuel Bachmaier in die eigene zweite Mannschaft zu verzeichnen. Aus privaten Gründen hat sich zudem der tschechische Legionär Robin Parkan dazu entschieden, wieder zurück zu seinem Heimatclub KK PSJ Jihlava zu wechseln. red