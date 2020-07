Zerzauster Vater

Diese Amsel hat Hans Peter Reuss in seinem Garten in Garitz fotografiert. Es handele sich um ein Männchen, das beständig Futter für seine Jungen suche. Das Brust- und Bauchgefieder ist extrem zerzaust. Trotz des chaotischen Federkleides sei der Vogel voll flugfähig und zeige keine Verhaltungsauffälligkeiten. Das Federkleid erinnere ihn an die Frisur des englischen Premierministers Boris Johnson, merkt Hans Peter Reuss ironisch an. Foto: Hans Peter Reuß