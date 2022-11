Auch am französischen Ehrenmal auf dem Soldatenfriedhof des 1. Weltkrieges, der in Sichtweite des russischen aus dem 2. Weltkrieg liegt, wurde ein Kranz niedergelegt. Major Faget (rechts), der französische Verbindungsoffizier an der Infanterieschule, übernahm die Zeremonie zusammen mit Brigadegeneral Matz. Foto: Thomas Heinl