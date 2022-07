In Hammelburg und Bad Brückenau wird es neue Öffnungszeiten der Zulassungsbehörde geben. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, er ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Fahrerlaubnisbehörde wird künftig zentral in Bad Kissingen angesiedelt.

"Wir rechnen frühestens zum Jahreswechsel mit einer Eröffnung der zentralen Stelle in Bad Kissingen", erklärt Landrat Thomas Bold laut Pressemitteilung. Insbesondere für Bad Brückenau interessant ist die Tatsache, dass, sobald das Personal verfügbar ist, vor Ort wieder geöffnet wird. Auch in Hammelburg bleibt die Behörde ansässig. Landrat Thomas Bold hatte die neue Organisationsform mit den Mitgliedern des Kreisausschusses vor kurzem beschlossen. Und so sieht die Planung aus: Zwei Tage pro Woche sollen die Zulassungsbehörden im Sachgebiet Verkehrswesen an den beiden Außenstandorten in Hammelburg und in Bad Brückenau im Wechsel geöffnet werden. "60 Prozent der Zulassungen erfolgen schon jetzt in Bad Kissingen, 40 Prozent in Hammelburg und Bad Brückenau", so der Leiter des Sachgebiets Verkehrswesens, Ralph Heinrich. Geplant ist, die Fahrerlaubnisbehörde und die Zulassungsbehörde zentral in Bad Kissingen im ehemaligen Telekom-Gebäude zu positionieren.Von hier aus werden die zwei Außenstellen der Zulassungsbehörde in Hammelburg und Bad Brückenau geführt und organisiert. Eine Terminvereinbarung weiter nötig. red