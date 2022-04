Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands im Bezirk Oberfranken bietet am Montag, 4. April, um 19 Uhr den Zoom-Vortrag "Zensus 2022 - was ist das eigentlich?" mit Matthias Wolf an. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist möglich im Internet unter der Adresse https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=910691, per E-Mail an oberfranken@bbv-bildungswerk.de beziehungsweise unter der Telefonnummer 0951/965170. red