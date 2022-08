Vor 53 Jahren brachte die Apollo-11-Mission die drei Astronauten Michael Collins, Buzz Aldrin und Neil Armstrong als erste Menschen auf den Mond. Alle drei Mitglieder dieses spektakulären Ereignisses hatten eine Sache gemein: Sie waren Pfadfinder. Über fünf Jahrzehnte später verbringen die Pfadfinder Bad Kissingen leider keine Woche auf dem Mond: Das Thema Weltall versprach aber mindestens genauso viel Spannung und Spaß.

Nach zweijähriger Pause begann das Zeltlager der Pfadfinder aller Altersstufen am Bahnhof in Bad Kissingen, möglich gemacht in diesem Jahr unter anderem durch das Aufholpaket des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Mit dem 9-Euro-Ticket ging es ökologisch und preiswert auf zum Jugendzeltplatz Sauloch in Rödental bei Coburg.

Weltraumtraining

Nach dem ersten Tag, an dem Zelte aufgeschlagen, die Lagerküche eingerichtet und die Schlafsäcke ausgerollt wurden, konnte am Sonntag das Trainingsprogramm für die Weltraummission starten. In den kommenden Tagen gab es für die Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Alter von sechs bis 17 Jahren viel zu entdecken und zu lernen. Neben den Baufähigkeiten wie etwa Errichten eines Gewächshauses, was jede Astronautin und jeder Astronaut beherrschen sollte, machten sie sich auf die Suche nach Leben. Die Grundlage dafür ist bekanntlich Wasser, das die Gruppe in großen Mengen im örtlichen Schwimmbad fand. Bei den für ein Sommerzeltlager würdigen Temperaturen nutzten alle die willkommene Gelegenheit für eine Abkühlung. Viele weitere Workshops vermittelten wichtige Fähigkeiten beim Aufenthalt im All. Am Ende der Woche schlossen alle Absolventen und Absolventinnen das Training erfolgreich ab und kehrten nach Bad Kissingen zurück. Hinter ihnen lag eine Woche bei bestem Sommerwetter mit viel Sonnenschein und sternenklaren Nächten, die zum Beobachten ferner Sterne und Galaxien einluden.

Die ein oder andere Sternschnuppe war auch zu erspähen. Wer Lust auf Abenteuer, Lagerfeuer, Stockbrot und Gemeinschaft hat, kann zu einer der Pfadfinder-Gruppenstunden. Infos gibt es unter pfadfinder-badkissingen.de red