Die Stadtwerke Hammelburg beginnen ab Montag, 28. Juni, in Teilbereichen der Adalbert-Stifter-Straße mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung. Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Mitte August andauern und in einzelnen Bauabschnitten realisiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit alles zügig läuft, sei es notwendig, für die Erdarbeiten einzelner Bauabschnitte die Straße voll zu sperren. Dann sei jeweils die Zufahrt zu den Anwesen und zu den Parkplätzen nicht immer gewährleistet.

Die Stadtwerke Hammelburg hätten die betroffenen Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße und auch die zuständigen Behörden über die anstehenden Arbeiten informiert, heißt es weiter. Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Hammelburg alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red