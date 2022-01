Viele Vertreter des IHK-Gremiums Kulmbach treten in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an. Auch Hans-Dieter Groppweis, Geschäftsführer der Firmen Bergmann-Kalk und Franken Maxit, kandidiert nach 23 Jahren nicht mehr. "Es ist an der Zeit, die junge Generation nachrücken zu lassen", betont er in einer Pressemeldung der IHK.

Die rund 46 000 Unternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth wählen noch bis zum 27. Januar per Briefwahl die Mitglieder für die IHK-Gremien in Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels und Marktredwitz-Selb. Die Wahl findet alle fünf Jahre statt. Die Gremien wählen ihre Vertreter für die Vollversammlung, das sogenannte Parlament der Wirtschaft. Dort bringen die Vertreter der Gremien lokale Interessen ein. Im April wählt die Vollversammlung das neue IHK-Präsidium des Bezirks, das aus einem Präsidenten und sieben Vize-Präsidenten besteht.

Wie die IHK mitteilt, standen in den vergangenen Jahren im Raum Kulmbach mehrere Schwerpunktthemen auf der Agenda. Ganz oben: Fachkräftesicherung. Dazu habe es etwa mit den Leitungen der weiterführenden Schulen einen Gedankenaustausch gegeben, aber auch mit Vertretern der Uni Bayreuth zur Campus-Entwicklung in Kulmbach.

In Stadt und Landkreis Kulmbach sind rund 3600 Unternehmer wahlberechtigt. Michael Möschel, Vorsitzender des Wahlvorstands im IHK-Gremium Kulmbach, appelliert an die Kulmbacher Wahlberechtigten, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Den neuen Gremiumsmitgliedern empfiehlt Groppweis, konkrete Ziele für die Gremiumsarbeit zu definieren: "Nur wer seine Ziele kennt, wird auch Erfolg haben." Angesichts der vielen Herausforderungen, die die Wirtschaft zu bewältigen hat, sei es wichtig, zielgerichtet und geschlossen zu agieren. "Themen wie Energiewende oder Fachkräftesicherung betreffen alle Unternehmen. Diese Herausforderungen müssen im Verbund bewältigt werden", so Groppweis. mak