Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 33 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 574 (Stand: 12. November, 15 Uhr), teilte das Landratsamt in Haßfurt am gestrigen Donnerstag mit.

395 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 172 Personen mit dem Virus infiziert.

Aktuell werden acht Personen stationär im Krankenhaus behandelt. Sieben Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

In häuslicher Isolation befinden sich 613 Personen. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 142,21.

Bei den Neuinfektionen handelt es sich um Personen verschiedener Altersgruppen, ver-teilt auf den gesamten Landkreis. Sowohl Kinder als auch junge Erwachsene sowie Personen im mittleren Erwachsenenalter und Senioren wurden laut Landratsamt positiv getestet. Grund für die sprunghaft angestiegene Zahl der Neuinfektionen ist vor allem der Ausbruch der Infektionen in einer stationären Einrichtung.

Dabei handelt es sich um das Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Zeil. Das bestätigte gestern der Träger in einer Mitteilung an die Medien. Danach haben sich 14 Bewohner sowie zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. "Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist das Coronavirus in der zweiten Welle in unserer Einrichtung in Zeil angekommen", berichtet Ulrike Hahn, Leiterin des Fachbereichs Senioren und Reha beim Bezirksverband Unterfranken der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Alle anderen 85 Bewohner des Hans-Weinberger-Hauses haben ein negatives Testergebnis. Am Mittwoch wurden den Angaben zufolge zuletzt alle Mitarbeiter getestet. Die Testergebnisse stehen zurzeit noch aus.

Die Reihentestungen werden in regelmäßigen Abständen fortgeführt. Zudem werden alle Bewohner und Mitarbeiter seit März täglich auf Symptome überprüft, etwa durch Messung der Körpertemperatur.

Besuchsverbot

Alle Bewohner im Haus wurden laut Arbeiterwohlfahrt "unverzüglich kohortenisoliert", so dass die positiv getesteten Senioren getrennt von den negativ getesteten Bewohnern untergebracht sind. Somit ist es nicht notwendig, dass die Bewohner in ihren Zimmern isoliert werden müssen. Alle betroffenen Personen können sich in dem durch eine Schleuse getrennten Wohnbereich aufhalten. Diesen Wohnbereichen sind nur bestimmte Mitarbeiter zugeteilt, die sich um die Bewohner kümmern, "denen es im Übrigen so weit gut geht, da sie, bis auf eine Person, die heute wegen Atemproblemen ins Krankenhaus musste, keine Krankheitssymptome aufweisen. Die beiden betroffenen Mitarbeiter sind mit Erkältungen zu Hause", erklärt Hahn.

Vorsorglich gilt im Hans-Weinberger-Haus ein striktes Besuchsverbot. "Wir haben alle hygienisch notwendigen Maßnahmen ergriffen, doch der Kampf des Personals gegen das Virus in einem Pflegeheim ist nochmals schwieriger als in Kliniken, die mit entsprechendem Fachpersonal für Infektionskrankheiten ausgestattet sind", betont Hahn. So müssten die Mitarbeiter für die Versorgung mit Nahrung, die Körperpflege oder um Medikamente zu verabreichen nah an die Senioren heran, so dass nicht immer der vorgegebene Mindestabstand gewährleistet sei. Deshalb arbeiten die Mitarbeiter unter strengen Hygienestandards und ausschließlich mit sicheren FFP2-Masken. Die Situation im Hans-Weinberger-Haus sei derzeit stabil, betont die Awo.

Maßnahmen wurden frühzeitig ergriffen und eine häusliche Pandemieplanung schützt die Bewohner bestmöglich. Der Mitarbeiterstab ist trotz der beiden krankheitsbedingten Ausfälle noch ausreichend gut, um die Bewohner wie gewohnt versorgen zu können. Ebenso ist ausreichend Schutzausrüstung vorhanden, da der Verband noch während der ersten Welle im Frühjahr vorausschauend seine Lagerbestände aufgefüllt hat. So weit die Arbeiterwohlfahrt zur Lage im Zeiler Heim.

Laut Landratsamt ist ein Großteil der neuen Infektionsfälle auf die Testung von Kontaktpersonen zurückzuführen. Betroffen von positiven Corona-Fällen sind auch die Kindergärten in Knetzgau, Ebelsbach, Prölsdorf, Goßmannsdorf und Westheim. Personal und Kinder befinden sich teilweise in Quarantäne. Reihentestungen werden durchgeführt, so das Landratsamt in Haßfurt.

Aus gegebenem Anlass warnt das Landratsamt Haßberge vor "Fake News", die über soziale Medien verbreitet werden, und appelliert an die Bürger, Meldungen immer auf ihre Richtigkeit zu prüfen, bevor sie weiterverbreitet werden. Sehr oft werde sich, so die Behörde, herausstellen, dass es sich um eine erfundene Geschichte handelt, die einem Faktencheck nicht standhält, sondern nur auf Verunsicherung der Menschen und Angstmacherei gerichtet ist. red