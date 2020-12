Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fordern alle in verschiedenen Bereichen des Lebens heraus: im Alltag wie in der Freizeit, von Jung bis Alt. Die Jugendarbeit - auf Landkreis- oder Gemeindeebene verbandlich oder ehrenamtlich organisiert - arbeitet für und mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und hat während der zurückliegenden Monate versucht, mit vielen kreativen Ideen die coronabedingten Einschränkungen auszugleichen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Coburg. Vieles sei neu entwickelt und gut angenommen worden.

"Wir alle konnten sehen und erleben, wie toll und akzeptierend fast alle jungen Menschen mit Maske, Abstandsregeln, Homeschooling und Lockdown gelernt haben umzugehen", so Susanne Lange von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises. Fast alle hätten Rücksicht genommen und seien diszipliniert. "Wir - die Jugendpfleger, Jugendpflegerinnen und Jugendbeauftragten, die Ehrenamtlichen in den Vereinen und Verbänden - wir alle sind stolz auf unsere Kids, stolz darauf, dass sie so super damit umgehen, und genau das wollen wir ihnen auch sagen", erklärt Dominik Oesterreicher als Jugendbeauftragter des Landkreises. Und genau das solle jeder wissen - erst recht, wenn man bedenke, dass sich manches eben nicht habe verschieben lassen: die kontaktbeschränkte Konfirmation ohne Gesang, der 18. Geburtstag ohne Party, der eigentlich anstehende Schüleraustausch, die Schulabschlussfeier. Es sei jetzt und einmalig im Leben der jungen Menschen und doch so anders als bei allen anderen vorher.

Lange und Oesterreicher haben in Sebastian Stamm von der Lokalen Partnerschaft einen Mitstreiter gefunden, darauf aufmerksam zu machen - mit Plakaten, die in den nächsten Wochen überall im Landkreis zu sehen sind. Ziel ist es, sich bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu bedanken für ihre Rücksichtnahme, ihren Verzicht, ihr Durchhaltevermögen und ihre Bereitschaft zur Solidarität. Susanne Lange: "Mit dieser Plakataktion wollen wir Jugendlichen und jungen Heranwachsenden positive Aufmerksamkeit widmen, ihnen unsere Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen, ihnen eine Lobby geben und sie stärken. Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft, die Erwachsenen von morgen. Sie sind in der Lage, vernünftig und verantwortungsbewusst zu handeln."

Im Mittelpunkt der 250 Plakate stehen zwei jugendliche Superhelden, stellvertretend für die Jugendlichen im Landkreis Coburg, die mit Abstand und digital ihr Leben in dieser herausfordernden Zeit leben. Und zu sehen sind 43 Akteure der Kinder- und Jugendarbeit, die ihr Gesicht zeigen mit der Botschaft: "Wir sind stolz auf euch!" red