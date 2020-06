Zeichnen, Malen, Filzen in der Sommerakademie

Die Sommerakademie Coburg, die am letzten Wochenende gestartet ist, bietet für Spontane das kommende Wochenende noch freie Plätze in zwei Workshops. Im Kurs "Stadt (er)leben in Aquarell", der am 27. und 28. Juni in der VHS in der Löwenstraße 16 stattfindet, sind aufgrund von Absagen kurzfristig zwei Plätze frei geworden. Der Workshop der mittlerweile in Berlin beheimateten Künstlerin Marina Abramova zählt seit Jahren zu den beliebtesten in der Sommerakademie und ist normalerweise frühzeitig ausgebucht.

Noch einen freien Platz gibt es auch im Kurs "Filz in Zeiten von 4.0" mit Irene Reinhardt. Die Filzkünstlerin beschreitet hier mit den Teilnehmern im Creapolis-Makerspace, Schlachthofstraße 1 in Coburg, neue Wege und erweitert das traditionelle Handwerk des Filzens mit digitaler Technik. Mittels Lasergravur wird in die Filzobjekte Schrift eingebunden.

Wer spontan Lust und Zeit hat, kann sich noch am heutigen Mittwoch unter der Telefonnummer 09561/8825-60 oder per E-Mail an oliver.hess@vhs-coburg.de anmelden.

Zeichnen im Juli

An den darauffolgenden Wochenenden gibt es viel Gelegenheit zum Zeichnen. Die Workshops "Realistisches Zeichnen" (4. und 5. Juli mit Cornelia Vonderlind), "Akt- und Porträtzeichnen" (10. und 11. Juli mit Cornelia Vonderlind) sowie "Inselhopping mit Stift und Farbe" (12. Juli mit Birgit Maria Götz) bieten noch wenige freie Plätze. Information und Anmeldemöglichkeit auf www.sommerakademie-coburg.de. red