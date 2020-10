Etwa ein Jahr nachdem die Galerie an der Stadtmauer in Eltmann ihre Türen geöffnet hat, fand dieser Tage die erste Lesung in Kooperation mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge statt.

Der "Spiegel"-Bestsellerautor Tim Pröse las aus seinem Buch "Jahrhundertzeugen - Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler" und gab damit einen Einblick in seine Begegnungen mit Überlebenden der Nazi-Zeit. Er erzählte, wie aus einer Mitteilung der Galerie hervorgeht, beispielsweise von Jurek Rotenberg aus Haifa, der als Jude von Berthold Beitz vor dem Tod gerettet wurde, und von der Begegnung der beiden Männer im hohen Alter, 70 Jahre nach der Rettung.

Über die letzten Momente

Auch über die letzten Momente von Sophie Scholl in der Todeszelle und ihrem aufrechten Weg zum Schafott konnte der Autor in berührender Weise berichten, nachdem er Gespräche mit den letzten lebenden Verwandten der Geschwister Scholl geführt hatte.

Die vielen interessanten und vor allem intimen Eindrücke des Autors inspirierten die Zuhörer zum Ende der Veranstaltung zu tiefgreifenden Diskussionen um die Erlebnisse in den eigenen Familien und den Bezug zur aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage.

So sei es die Aufgabe und die Verantwortung jedes einzelnen Menschen, aktuelle Begebenheiten zu reflektieren und eigenen Werten und Möglichkeiten entsprechend zu handeln, hieß es bei der Veranstaltung.

Für ein lebenswertes Leben

Wider die Hoffnungslosigkeit aufzustehen und sich mit Zuversicht für ein lebenswertes Leben zu entscheiden, kennzeichnet die von Tim Pröse vorgestellten besonderen Helden. Auch heute ist diese Haltung - insbesondere im Umgang mit Terror und Krieg, Flucht und Vertreibung - besonders wichtig und bewahrt die Menschen zudem davor, in Schicksalsschlägen unterzugehen, lautet eine Botschaft der Eltmanner Lesung.

Tim Pröse fand - unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen - eine rege Zuhörerschaft und setzte mit seiner Lesung laut Galerie-Angaben "ein Zeichen gegen das Vergessen eines dunklen Teils der Geschichte und erinnerte damit auch an die Verantwortung, die jede Bürgerin und jeder Bürger trägt".

Über die Grundrechte

Bereits am Donnerstag, 5. November, findet von 19 bis 21 Uhr die nächste Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge statt: In einem Vortrag wird Klaus Roth über das Thema Grundrechte sprechen und insbesondere auf die Einschränkungen der Grundrechte im Zuge der Corona-Pandemie eingehen.

Gefördert wird die Veranstaltung durch "Demokratie leben!" und die Partnerschaft für Demokratie Landkreis Haßberge im Rahmen des Bundesprogramms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei der VHS Landkreis Haßberge ist unbedingt nötig. red