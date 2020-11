Am 7. November tagte der gemeinsame Bundesausschuss von Europa-Union und JEF Deutschland (Junge Europäische Föderalisten) in einer virtuellen Sitzung. Edgar Hirt und Reinhard Schaupp waren als Delegierte des Landesverbandes Bayern an dem Bundestreffen beteiligt. Gemeinsam setzten die Delegierten ein Zeichen für die Europäischen Grundwerte, die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und die Notwendigkeit von europäischen Reformen. Ein umfangreiches öffentliches Rahmenprogramm im Vorfeld reichte von Online-Diskussionsformaten bis zu praktischen Workshops aus dem Bereich der Verbandsentwicklung.

Die Delegierten verabschiedeten den Beschluss "Europäischen Aufbau mit den Kommunen gestalten", in dem der Verband fordert, dass die Städte und Gemeinden bei der Erstellung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne eingebunden und im Rahmen des künftigen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nicht für die Politik der jeweiligen nationalen Regierungen in Haftung genommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Europa-Union in Hammelburg. Die US-Wahlen, die Verhandlungen über den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus und den EU-Haushalt sowie die Konferenz zur Zukunft Europas waren weitere Themen der Veranstaltung. Die lokalen Verbandsgliederungen aber auch Mitglieder der Zivilgesellschaft und Mandatsträger wurden aufgefordert, sich in das Projekt "europäische Zukunftskonferenz" einzubringen. red