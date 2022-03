Seit Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Die Nachrichten gehen auch an den Kindern nicht spurlos vorüber. Viele von ihnen haben das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Deshalb haben die Kindertagesstätten und auch viele Klassen der Werner-Grampp-Schule der AWO Kulmbach das Thema "Krieg und Frieden" aufgegriffen und altersgerecht für die Kinder aufbereitet.

Im Sonderpädagogischen Förderzentrum der Awo-Werner-Grampp-Schule in Kulmbach wurde die Thematik in vielen Klassen vertieft. Eine Klassenleiterin hat beispielsweise die Notwendigkeit "Frieden" unter dem Aspekt der Situation in der Ukraine durch Logonachrichten, Rollenspiele und dem Basteln von Friedenstauben klassenintern thematisiert. Doch wie sieht es bei den Kindern in den Kindertagesstätten aus? Und wie spricht man als Erwachsener altersgerecht mit Kindern über dieses Thema? Die Mitarbeiter der Awo-Kindertagesstätte Herbert-Kneitz in Wirsberg haben zu diesem Zweck einen Ort im Treppenhaus geschaffen, an dem sich Familien Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Thema holen können. Es liegen auch Bilderbücher bereit, die bei Bedarf auch ausgeliehen werden können. Ähnlich ist auch das Vorgehen in den anderen Kindertagesstätten der Awo Kulmbach. Sie haben Materialien zu diesem Thema in ihren Einrichtungen aufbereitet, auf die Mitarbeiter und auch Eltern bei Bedarf zugreifen können. Dabei ist es wichtig, dass das Thema "Krieg und Frieden" nur thematisiert wird, wenn es bei den Kindern bereits präsent ist und diese das Thema von sich aus benennen. red