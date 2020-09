Am Ortsende von Ludwag, Richtung Poxdorf, steht auf der rechten Seite zwischen zwei mächtigen Linden ein imposantes Kreuz. Monika und Otto Albert haben es von ihrem Nachbarn, dem vor kurzem verstorbenen Künstler Erhard Schütze, fachmännisch restaurieren lassen. Den neuen Kreuzesbalken haben sie in eine verzinkte Eisenhalterung geschraubt, damit der Stamm am Fuße nicht so leicht abmorscht wie früher, wo er in den Steinsockel eingemauert war.

Otto Albert berichtete dazu: "Ich habe es meinem Vater versprochen, dass ich mich um das Kreuz kümmern werde. Wann und aus welchem Grund es errichtet wurde, weiß ich nicht, es ist aber sicher über 100 Jahre alt."

Pfarrer im Ruhestand Georg Lohneiß aus Litzendorf, der in der Urlaubszeit Pfarrer Michael Herrmann vertrat, segnete nach dem Sonntagsgottesdienst das renovierte Kreuz und bedankte sich bei der Familie Albert. "Kreuze sind immer eine Mahnung und Erinnerung an ein Geschehen, auch wenn wir das in diesem Falle nicht wissen, sie sind aber auch ein Zeichen der Hoffnung auf die Hilfe Gottes", sagte dabei der Geistliche.