Am Mittwoch, 3. März, lagen im Landkreis Bad Kissingen zehn neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 74 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind vier weitere Personen genesen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 45,5.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2313 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2158 Personen. 81 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 203 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 13 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (51) Hammelburg (9), Bad Brückenau (14). Wie das Landratsamt meldet, haben sich am Schönborn-Gymnasium Münnerstadt, am Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen sowie an der Mittelschule Bad Brückenau jeweils ein/e Schüler/in mit Covid-19 infiziert. red