Die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein veranstaltet am Dienstag, 15., und Mittwoch, 16. Dezember, einen Kurs zum Thema "Zauberha(r)fte Adventstage". Dieser Zauberharfe-Baukurs mit anschließendem Spieltag richtet sich an alle, die Freude an der Musik haben und sich für das Bauen eines eigenen Instrumentes begeistern können. Ein Beitrag wird erhoben, welcher die Kosten für Kurs, Übernachtung und Vollverpflegung enthält. Anmeldungen werden bis Dienstag, 1. Dezember, angenommen. Weitere Informationen gibt es bei der Landvolkshochschule unter der Telefon 09194/73630, via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de oder online unter https://klvhs-feuerstein.de. red