Einen zauberhaften Start in das neue Jahr 2022 können Besucherinnen und Besucher beim Neujahrskonzert am Samstag, dem 1. Januar, im Max-Littmann-Saal erleben, wenn Dirigent Hermann Freibott, Sopranistin Anja Gutgesell sowie die Frankenland Philharmonie auftreten. Beginn ist um 17 Uhr. Karten für die Veranstaltung sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/80 48 444 oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Es gilt die 2G-plus-Regelung. red