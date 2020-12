Zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Höchstadt wurde die Polizei am Freitagnachmittag gerufen. Im Büro des Marktes trafen die Beamten auf ein Paar aus einer der umliegenden Gemeinden. Der Sachverhalt konnte durch die Beamten schnell geklärt werden. Der 51-Jährige hatte einen elektrischen Zahnbürstenaufsatz im zweistelligen Warenwert in seine Jacke gesteckt und versucht, die Kasse zu passieren. Hierbei schlug die akustische Diebstahlsicherung an. Auf Vorhalt gab der Mann an, dass er vergessen habe, den Gegenstand aus der Jacke zu nehmen und auf das Warentransportband zu legen. Dies widersprach jedoch den Feststellungen der beiden Verkäuferinnen, wonach der Mann erst nach mehrmaliger Aufforderung reagierte und eine Nachschau zuließ. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Diebstahls. pol