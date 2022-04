Die Eigenheimer trafen sich zur Mitgliederversammlung. 2.Vorsitzender Roland Greubel eröffnet die Versammlung und berichtete über den vergangenen Vereinszeitraum, der zwei Jahre umfasste, denn 2019 war die letzte Jahreshauptversammlung abgehalten worden wegen der Pandemie. Greubel berichtet unter anderem vom Kauf einer Rüttelplatte zum Verleih an die Mitglieder und vom kürzlich abgehaltenen Motorsägenkurs.

Eine Jahresbeitragserhöhung auf 29 Euro begründet er mit der seit 2021 inklusiven Rechtschutzversicherung der Mitglieder. Kassenwart Andreas Wehner berichtet von soliden finanziellen Verhältnissen und Kassenprüfer Andi Borst bestätigte die Richtigkeit. Schriftführer Ralf Servatius verlas die Protokolle der vergangenen Sitzungen und vermerkte aktuell 141 Mitglieder.

Anschließend stand die Entscheidung zur Eintragung des Vereins in das Vereinsregister an: Vor- und Nachteile wurden dabei eingehend erläutert und unter der Führung von Landesvorstandsmitglied Georg Grembler stimmten die anwesenden Mitglieder mit 16:3 Stimmen für die Eintragung in das Vereinsregister "e.V."

Georg Grembler ehrte auch langjährige Mitglieder: 25 Jahre im Verein sind Renate Schmitt, Karl-Josef Schmitt, Wilfried Pfeiffer, Andreas Borst, Hubert Gahn und Michael Gehring. Seit 40 Jahren gehören Gustav Brand, Helmut Servatius und Willi Reuß dem Verein an.

Willi Germbler referierte über aktuelle Themen für Haus- und Grundbesitzer wie zum Beispiel die Neuregelung der Grundsteuer und was dabei zu beachten ist.

Der Vorstand informierte über Termine, wie das am 23. April anstehenden "Grillevent in der Pfarrscheune", bei dem die Grillformers ein hochwertiges Mehrgänge-Menü aus der Grillküche präsentieren, hieß es.

Der Verein der EigenheimerVereinigung Arnshausen-EVA wurde 1972 gegründet und blickt in diesem Jahr auf sein 50- jähriges Bestehen zurück. Mitglied kann jeder Haus- und Grundstücksbesitzer werden. Im Jahresbeitrag sind unter anderem Haus- und Grundstückshaftpflicht, Bauherrenhaftpflicht, Rechtschutzversicherung und Beratung in rechtlichen und energetischen Fragen enthalten. red