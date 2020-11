Erneut wurden dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. In drei Kliniken verstarben zwei 72- und 74-jährige Männer und eine 91-jährige Frau. Seit Ende vergangener Woche wurden zudem Infektionen in weiteren sechs Bildungseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg mitgeteilt. Reihentestungen sind für die insgesamt 150 Mitschüler, die in Quarantäne geschickt wurden, angesetzt.

Derweil sind die Zahlen der mit Covid-19 infizierten Personen in Stadt und Landkreis erstmals seit langem leicht zurückgegangen. Das Landratsamt meldete am gestrigen Dienstag 776 Infizierte, am Montag waren es 782. red Infizierte pro Kommune Bamberg 287 Altendorf 13 Baunach 11 Bischberg 17 Breitengüßbach 24 Burgebrach 16 Burgwindheim 11 Buttenheim 24 Ebrach 4 Frensdorf 27 Gerach 0 Gundelsheim 9 Hallstadt 18 Heiligenstadt 32 Hirschaid 48 Kemmern 5 Königsfeld 6 Lauter 7 Lisberg 2 Litzendorf 17 Memmelsdorf 31 Oberhaid 10 Pettstadt 10 Pommersfelden 3 Priesendorf 4 Rattelsdorf 12 Reckendorf 4 Scheßlitz 23 Schlüsselfeld 21 Schönbrunn 4 Stadelhofen 3 Stegaurach 23 Strullendorf 20 Viereth-Trunstadt 2 Walsdorf 5 Wattendorf 2 Zapfendorf 21 Gesamt Stadt/Land 776 Quelle: Landratsamt Bamberg