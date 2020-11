47 neu infizierte Personen und einen weiteren Todesfall - ein 83-jähriger Mann - im Zusammenhang mit Corona meldete der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg für Stadt und Landkreis Bamberg am Freitag. Auch die Gesamtzahl der Infizierten steigt: auf nun 776. Nachdem es mehrere Infektionen in drei Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis gab, ordnete der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg für alle drei Einrichtungen Quarantänen an. Betroffen sind in Summe rund 100 Personen.

Im Laufe der Woche wurden dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg Infektionen bei acht Personen gemeldet, die sechs Bildungseinrichtungen besuchen oder dort beschäftigt sind. Rund 80 Kontaktpersonen aus drei Kindertagesstätten und drei Schulen müssen in Quarantäne und wurden bzw. werden Anfang kommender Woche getestet. red Infizierte pro Kommune Bamberg 279 Altendorf 13 Baunach 8 Bischberg 20 Breitengüßbach 20 Burgebrach 19 Burgwindheim 11 Buttenheim 24 Ebrach 5 Frensdorf 29 Gerach 0 Gundelsheim 13 Hallstadt 20 Heiligenstadt 30 Hirschaid 49 Kemmern 4 Königsfeld 7 Lauter 6 Lisberg 3 Litzendorf 33 Memmelsdorf 32 Oberhaid 7 Pettstadt 9 Pommersfelden 6 Priesendorf 4 Rattelsdorf 14 Reckendorf 3 Scheßlitz 19 Schlüsselfeld 25 Schönbrunn 3 Stadelhofen 3 Stegaurach 17 Strullendorf 17 Viereth-Trunstadt 2 Walsdorf 4 Wattendorf 2 Zapfendorf 16 Gesamt Stadt/Land 776 Quelle: Landratsamt Bamberg