25 Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldete der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg für Stadt und Landkreis Bamberg am Mittwoch. Insgesamt waren gestern 474 Personen mit dem Coronavirus infiziert, das sind 19 weniger als noch am Tag zuvor. 115 Fälle wurden in der Stadt Bamberg registriert, 359 im Landkreis. Die Zahl der Erstimpfungen stieg auf 3213, die der Zweitimpfungen auf 200 (+105). red

Infizierte pro Kommune

Altendorf 2 Bamberg 115 Baunach 7 Bischberg 6 Breitengüßbach 42 Burgebrach 25 Burgwindheim 2 Buttenheim 12 Ebrach 17 Frensdorf 14 Gerach 0 Gundelsheim 5 Hallstadt 12 Heiligenstadt 10 Hirschaid 29 Kemmern 7 Königsfeld 1 Lauter 0 Lisberg 3 Litzendorf 3 Memmelsdorf 16 Oberhaid 14 Pettstadt 1 Pommersfelden 3 Priesendorf 1 Rattelsdorf 21 Reckendorf 6 Scheßlitz 14 Schlüsselfeld 22 Schönbrunn 3 Stadelhofen 5 Stegaurach 16 Strullendorf 10 Viereth-Trunstadt 6 Walsdorf 10 Wattendorf 1 Zapfendorf 13

Gesamt Stadt/Land 474 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 20. Januar 2021