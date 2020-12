Nahezu unverändert blieb am Dienstag die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Region Bamberg. Gestern Nachmittag waren in Stadt und Landkreis Bamberg 874 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stadt: 394, Land: 491), am Montag waren es 883. Hotspot im Landkreis ist laut der Mitteilung aus dem Landratsamt nach wie vor Heiligenstadt (54 Infizierte), gefolgt von Hirschaid (43). Die geringste Zahl von Erkrankten weisen die Gemeinden Wattendorf (0), Priesendorf und Stadelhofen (jeweils 1) auf. red Infizierte pro Kommune Altendorf 7 Bamberg 394 Baunach 3 Bischberg 17 Breitengüßbach 17 Burgebrach 31 Burgwindheim 14 Buttenheim 9 Ebrach 5 Frensdorf 22 Gerach 2 Gundelsheim 11 Hallstadt 18 Heiligenstadt 54 Hirschaid 43 Kemmern 6 Königsfeld 4 Lauter 2 Lisberg 5 Litzendorf 26 Memmelsdorf 18 Oberhaid 14 Pettstadt 10 Pommersfelden 12 Priesendorf 1 Rattelsdorf 10 Reckendorf 4 Scheßlitz 21 Schlüsselfeld 24 Schönbrunn 2 Stadelhofen 1 Stegaurach 13 Strullendorf 19 Viereth-Trunstadt 3 Walsdorf 6 Wattendorf 0 Zapfendorf 26 Gesamt Stadt/Land 874 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 8. Dezember 2020