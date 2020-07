Zäune und Kennzeichen beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 23 und 0 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen innerhalb des Stadtgebietes, schreibt die Polizei. In der Straße "Am Kohlbrunnen" wurden die Gartenzäune von zwei Grundstücken verbogen und die Zaunpfähle aus den Verankerungen gerissen. Die betroffenen Anwohner konnten bereits erste Hinweise auf die möglichen Täter geben, welche ihren Streifzug weiter in Richtung Bahnhof fortsetzten. In der Straße "Am Bahnhof" wurden mehrere Kennzeichen von dort parkenden Fahrzeugen gelöst und teilweise auch beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf insgesamt ca. 1000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei

Die Polizeiinspektion Hammelburg hat die Ermittlungen aufgenommen, sicherte Spuren an den Tatorten und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen die zu dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachten konnten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732/9060 bei der Polizeiinspektion Hammelburg zu melden. pol