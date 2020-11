Die Stadtwerke Forchheim informieren über die Jahresablesung der Energie- und Wasserzähler. In den vergangenen Jahren haben die Stadtwerke-Mitarbeiter ab Mitte November die Verbrauchsstände der Energie- und Wasserzähler in den Gebäuden abgelesen. Aufgrund der anhaltenden Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes bitten die Stadtwerke ihre Kunden, die Zählerstände selbst abzulesen.

Die Forchheimer Bürger erhalten laut Pressemitteilung Ende November ein Schreiben der Stadtwerke Forchheim mit einer Ablesekarte und der Anleitung, wie die Zählerstände digital per Online-Zugang oder QR-Code übermittelt werden können. Die genaue Vorgehensweise wird im Anschreiben erläutert.

Mathias Reznik, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim, erklärt: "Die Stadtwerke Forchheim sind als Netzbetreiber gesetzlich dazu verpflichtet, einmal im Jahr alle Zählerstände im Versorgungsgebiet zu ermitteln." Die Kunden sollen die Zählerstände bis zum 13. Dezember übermitteln. Bei Fragen zur Ablesung kann man sich unter Telefon 09191/613-0 oder per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-forchheim.de an die Stadtwerke wenden. red