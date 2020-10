Der nächste Doppellizenzler steht fest: Neben Moritz Plescher wird auch Elias Baggette sowohl im Kader des BBC Coburg in der Basketball-Liga ProB als auch in jenem von Brose Bamberg in der Bundesliga stehen - und auch in der U19-Bundesliga ist der Youngster noch spielberechtigt. Baggette stammt aus Berlin und lernte das Basketballspielen dort in einer der renommiertesten Jugendabteilungen Deutschlands.

Beim TuS Lichterfelde, der unter anderem Nationalspieler wie Ademola Okulaja, Mithat Demirel oder Heiko Schaffartzik hervorbrachte, machte der 18-Jährige seine ersten Gehversuche mit dem orangenen Leder. Erstmals mit Oberfranken kam der Point Guard dann 2018 in Berührung, als er als Gastspieler für das renommierte Adidas Next Generation Tournament der Euroleague im Bamberger Trikot auflief.

In der darauffolgenden Saison schloss sich Baggette dann fest dem Brose-Jugendprogramm an, wo er unter anderem in der U19-Bundesliga NBBL und für die Baunach Young Pikes auflief. Letzteres machte er in der abgelaufenen ProB-Saison dann so erfolgreich, dass er dank 9,6 Punkten und 3,7 Assists im Schnitt zum besten Nachwuchsspieler der gesamten ProB gewählt wurde.

Auch für die Nationalmannschaft spielte Baggette bereits, wurde unter anderem 2018 mit der U16 des DBB EM-Neunter. In Coburg soll er nun gemeinsam mit Constantin Ebert die Königsposition des Point Guards besetzen: "Elias ist noch immer für die NBBL spielberechtigt, gerade erst 18 Jahre alt geworden. Dafür bringt er schon einiges an Erfahrung mit. Er bringt uns auf ein höheres Level, was Spielintelligenz und Tempo angeht. Es ist wichtig, dass wir ihn fordern - im Training und im Spiel. Er ist völlig zurecht Youngster des Jahres geworden - aber nun wissen die anderen Teams, was er kann. Deshalb wird das sicher eine anspruchsvolle Saison für ihn", ist sich BBC-Cheftrainer Valentino Lott sicher. mv