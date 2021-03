Stadtrat Thomas Nagel hat an Oberbürgermeister Ingo Lehmann eine Anfrage gestellt und darin um eine Stellungnahme zu einem Bauvorhaben in der Reuthgasse gebeten. Nagel greift in seiner Anfrage Bedenken von Anwohnern in der Reuthgasse auf und bittet deshalb um Auskunft zum aktuellen Sachstand.

Seines Wissens, schreibt Nagel, war vor einigen Wochen eine Bauanfrage, ein Anwesen in der Reuthgasse betreffend, auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Diese Bauanfrage sei von der Tagesordnung genommen worden, da noch Klärungsbedarf bestanden habe.

Eine Entscheidung, ob hier Reihenhäuser oder zwei mehrstöckige Wohnhäuser entstehen, sei noch nicht getroffen worden.

"Aus meiner Sicht sind die Kapazitäten der Reuthgasse, was den Anwohnerverkehr betrifft, begrenzt", schreibt Nagel weiter. An das betreffende Grundstück grenze ein Naturschutzgebiet, weshalb eine Anfahrt über das unten gelegene Naturschutzgebiet nicht möglich sei.

In seinen Ausführungen zum Bauvorhaben Hannes-Strehly-Straße habe er, Nagel, auf die Bedenken zu Bauvorhaben in der Reuthgasse und unterhalb des Amselweges im Kessel hingewiesen.

"Anwohner zeitnah informieren"

Genehmigt worden seien seines Wissens die Kanalarbeiten der Stadtwerke in der Reuthgasse, nicht aber das die Anfrage betreffende Bauprojekt.

Die der Anfrage zur Veranschaulichung beigefügten Fotos aus der Reuthgasse gäben nun Anlass zur Sorge, dass hier ein Wohnprojekt verwirklicht wird, für das noch keine Baugenehmigung vorliegt. Nagel bittet den Oberbürgermeister deshalb um Auskunft, ob und wann dieses Bauvorhaben genehmigt wurde und inwieweit die Verträglichkeit für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen bei weiteren Wohneinheiten berücksichtigt wurde. Die Anwohner sollten zeitnah über den aktuellen Stand informiert werden, schreibt Stadtrat Nagel und bedankt sich im Voraus für die erbetene Auskunft des Oberbürgermeisters. red