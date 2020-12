Ob Besuchender oder Spaziergänger, ob Kind oder Erwachsener: Die Diakonie Kulmbach lädt dazu ein, die Wunschbäume vor ihren beiden Seniorenpflegeheimen in Kulmbach mit vielen netten Worten, guten Wünschen, Grüßen und Hoffnung zu schmücken. Die Bewohner der Einrichtungen mussten seit März auf sehr viel verzichten: Besuche, Ausflüge, Feste oder auch Geburtstagsfeiern. Heute prägen begrenzte Besuche und eingeschränkte Feierlichkeiten die Adventszeit. "Gerade jetzt fehlen tröstende und aufmunternde Worte. Die Wünsche am Baum werden Balsam für die Seele sein", ist sich Qualitätsmanagerin Mareike Schuberth sicher. Denn: Schon zur Zeit des ersten Lockdowns haben sich die Bewohner an Zuschriften von den Die-Kita-Kindertagesstätten und dem Kinderhaus "Sternstunden" der Geschwister-Gummi-Stiftung erfreut und aus ihnen neue Kraft geschöpft. Das soll nun auch in der Adventszeit geschehen.

Die Wunschbäume vor dem Evangelischen Wohnstift in der Tilsiter Straße und der Seniorenwohnanlage Mainpark am Schwedensteg können durch die gesamte Adventszeit hindurch mit den Botschaften aus der Bevölkerung geschmückt werden. Zudem ist Platz für Wünsche an die Mitarbeiter, die in der Krise noch mehr zu Helden des Alltags wurden. red