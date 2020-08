Wunder sieht Museum in Zwickmühle

Im Bericht über die jüngste Gemeinderatssitzung in Nordhalben (FT von Donnerstag) war auch die Zukunft der Klöppelschule Thema. CSU-Fraktionsvorsitzender Michael Wunder wird darin mit den Worten zitiert, für ihn käme dabei auch eine Zusammenarbeit mit dem Landkreis infrage. Dies stimme so nicht, erklärte Wunder in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung. Er habe vielmehr gesagt, dass ein Zweckverband mit dem Landkreis vor vielen Jahren abgelehnt worden sei; als Kreisrat wisse er, dass dieses Vorhaben auch heute nicht zu realisieren sei.

Kein Fall für Dippold

Auch eine von der Verwaltung vorgeschlagene Übergabe des Klöppelmuseums an den Bezirk komme nicht infrage. Bezirksheimatpfleger Dippold, der kürzlich erst einen Kurzfilm "Ein Fall für Dippold" im Klöppelmuseum gedreht habe, habe Wunder in einem Gespräch im Vorfeld dankend abgesagt. Man würde damit einen Präzedenzfall schaffen und müsste jede Menge an Museen oder Schulen übernehmen, habe er diese Haltung begründet.

Fakt sei auch, so Wunder, dass die Leiterin der Klöppelschule, Beate Agten, nicht gekündigt, sondern um Auflösung des Arbeitsvertrags gebeten hat. red