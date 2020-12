Zu einem größeren Polizei-Einsatz kam es am Montag gegen 23 Uhr in der Schorlachstraße. Anwohner hatten die Polizei verständigt, weil ein 50-jähriger Bewohner in einem Mehrfamilienhaus randalierte. Polizeistreifen trafen im Treppenhaus auf den Randalierer, der gerade dabei war, eine fremde Wohnungstür einzutreten. Als der 50-Jährige die Polizisten sah, geriet er zunehmend in Rage. Der Mann bewaffnete sich mit einem Holzstock und wollte damit auf die Beamten einschlagen. Der Angreifer wurde jedoch mit Zwang zu Boden gebracht. Bei der Festhaltung beleidigte der Mann die Polizisten verbal.

Der Aggressive verletzte sich während seiner Randale im Wohnhaus selbst: Beim Zerschlagen des Glaseinsatzes der Haustür zog sich der 50-Jährige eine tiefe Wunde am Arm zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Was den Bewohner derart in Aufruhr versetzte, ist nicht abschließend geklärt. pol