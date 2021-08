Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Riedenberg treffen sich am Samstag, 14. August, zum traditionellen Würzbüschelbinden. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Schule. Im Anschluss an das Binden findet um 18 Uhr Uhr der Gottesdienst mit der Würzweihe auf dem Schulplatz im Freien statt. Die Würzbüschel können gegen eine Spende erworben werden. Wie immer sind helfende Hände willkommen. Der Erlös des Verkaufs soll in diesem Jahr in die Dorfverschönerung investiert werden. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt, heißt es in der Pressemitteilung des Obst- und Gartenbauvereins. sek