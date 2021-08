An der Kasse des Puppenmuseums wird es spannend: Am Samstag, 14. August, können die Gäste von 11 bis 16 Uhr ihr Würfelglück an der Museumskasse des Puppenmuseums testen. Hier heißt es: erst würfeln, dann bezahlen - oder auch nicht!

Jede Besucherin und jeder Besucher erhält an der Kasse einen Würfel. Was er zeigt, wird dann bezahlt - aber natürlich nur bis zum maximalen regulären Eintrittspreis. Bei einer Fünf darf noch einmal gewürfelt werden, bei einer Sechs ist der Eintritt frei. Für Kinder gibt es entsprechend angepasste Würfel, teilt die Stadt Coburg mit.

Spielen wie früher

Während der Sperrung der Rückertstraße kann nun auch draußen direkt vor dem Puppenmuseum gespielt werden. Wie früher können sich die Kinder in der verkehrsfreien Sommerstraße bewegen, Kreisel und Reifen treiben, auf Steckenpferden reiten, Hüpfkästchen aufmalen, seil- oder gummihüpfen oder mit Murmeln spielen.

All diese Materialien finden sich in den "Spielesäckchen", die im Puppenmuseum lediglich gegen ein Pfand von 5 Euro ausleihbar sind. Die Spielesäckchen können bis zum Ende der Straßensperrung täglich von 11 bis 16 Uhr genutzt werden.

Museumsabend in der Ausstellung

Ebenfalls am Samstag, 14. August, öffnet der Raum Rückert 3 von 17.30 bis 20 Uhr seine Tür und ist direkt von der Rückertstraße aus zugänglich. Kostenfrei können die Gäste dann die Ausstellung "Vesteblick" besuchen. Sie zeigt das Coburger Lieblingsmotiv in zahlreichen Facetten: gezeichnet, gemalt, gedruckt, fotografiert sowie auf Coburger Produkten und Souvenirs als Marke, Erkennungszeichen oder Logo gestaltet.

Inzwischen ist die Ausstellung auch gewachsen, denn einige Bürger und Bürgerinnen sind dem Aufruf gefolgt und haben ihre schönsten Gemälde und Fotos mit Veste-Motiv beigetragen. red