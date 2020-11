Nach der Absage des Adventsmarkts an der alten Villa geht die Wunschzettelaktion der Geschwister-Gummi-Stiftung und der Diakonie Kulmbach neue Wege - online. Uns so funktioniert das Ganze: Die Wünsche der Kinder sowie der Menschen mit Behinderung sind unter www.wunschzettelaktion.de zu finden. Jeder Wunsch ist mit einer Preisangabe versehen. Nach der "Reservierung" folgen alle Informationen zum Wunschzettel per E-Mail. Anschließend wird das entsprechende Geschenk besorgt, weihnachtlich verpackt und mit der vierstelligen Nummer oder dem Ausdruck des Wunschzettels versehen in der Geschäftsstelle des Diakonie Verbundes Kulmbach in der Klostergasse 8 - unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen - abgegeben. An Heiligabend werden die Geschenke verteilt und von den Kindern sowie den Menschen mit Behinderung ausgepackt. red