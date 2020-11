Die Offene Behindertenarbeit (OBA) des Dominikus-Ringeisen-Werkes Unterfranken startet in diesem Jahr eine Wunschbaumaktion für die Klienten aus den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Gerade in diesem Jahr, in dem alle auf so viel verzichten müssen, will die OBA helfen, dem ein oder anderen Klienten einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Diese fülllen einen Wunschzettel aus und schicken ihn an die OBA. Am Montag, 30. November, um 11 Uhr wird dann der Wunschbaum vor dem OBA-Büro in der Veit-Stoß-Straße aufgestellt. Wer einen dieser Wünsche erfüllen möchte, nimmt sich einen Wunschzettel vom Baum, besorgt das Geschenk und gibt dieses mit dem Wunschzettel im OBA-Büro oder bei Schmuck und Uhren Dieterich in der Veit-Stoß-Straße 3 ab. Fragen werden unter Tel.: 09733/782 674 beantwortet. In der letzten Woche vor Weihnachten erhalten die Klienten ihre Geschenke. Im Stammhaus Ursberg gibt es die Aktion schon länger, nun wird er auch in Unterfranken übernommen, sagte der Leiter der OBA, Alexander Schmidt. tm