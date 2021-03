Das Landestheater Coburg stockt seine Online-Formate auf. Ab dem 26. März gibt es für die Zuschauer neben "Klassik am Sonntag" und "Linus entdeckt das Theater" auch "Singbar! - Das Leben ist ein Wunschkonzert" online zu sehen. Wie das Landestheater mitteilt, will es in "Singbar!" die Lieblingsmusik seines Publikums aus allen Genres und Epochen präsentieren, eben das umfangreiche Programm von den Mitarbeitern des Theaters. Musikwünsche und Geschichten zu persönlichen Verbindungen zu den Songs für "Singbar!" können nach wie vor über die Mailadresse singbar@coburg.de oder per Post mit dem Kennwort "Singbar!" am Theater eingesandt werden. "Gestalten Sie Ihre Unterhaltung also selbst mit!", appelliert das Landestheater an seine Gäste. Zu finden ist dieses neue Online-Format rund um die Uhr auf der Website des Landestheaters unter der Rubrik "LTC@home" sowie auf dem hauseigenen YouTube-Kanal. Für die ganz Ungeduldigen im Publikum gibt es die besondere Unterhaltung mit persönlicher Note bereits am 24. März in der nächsten Folge von "Live aus der Reithalle" auf RadioEins zu hören. Tickets für ausgefallene Vorstellungen am Landestheater der Spielzeit 2019/20 und 2020/21 können weiterhin an der Theaterkasse nach telefonischer Anmeldung (09561-89 89 89 montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr) zurückgegeben werden. Übrigens haben Gutscheine vom Landestheater keine Gültigkeitsbeschränkung. red