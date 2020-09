Die Besucher der Bad Kissinger Gesundheitstage können sich auch in diesem Jahr auf vielseitige Workshops freuen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Am Samstag, 17. Oktober, haben Interessierte im Rahmen von drei Expertenworkshops im nahegelegenen Wellness- & Tagungshotel "Kaiserhof Victoria" die Möglichkeit, neue Impulse, Handlungs- und Denkanstöße für sich und den Alltag zu gewinnen.

Der Workshop "Richtig ernähren im 21. Jahrhundert - unter Berücksichtigung von Erkrankungen und Unverträglichkeiten" unter der Leitung von Koch und Ernährungsexperte Marcus Beran, sensibilisiert darüber, welche "Rohstoffe" der Körper benötigt, wo die Lebensmittel gekauft werden können und wie sie zubereitet werden.

Energie und Lebensfreude vermittelt Angelika Haak, Stimm- und Bewegungscoach, mit ihrem Workshop "Aktive Zuversicht - aufrecht und frei leben"". Sie zeigt, wie körperliche Verspannungen gelöst und Stress abgebaut werden kann. Im Workshop "Pflanzenheilkunde für Herz, Kreislauf und Blutgefäße. Rezepturen und Heilanwendungen für Zuhause", können unter Anleitung von Dr. rer. nat. Iris Eisenmann-Tappe, Heilpraktikerin und Dozentin für Klostermedizin der Fachgruppe Würzburg, eigene Mittel aus Pflanzen und Gewürzen zur Unterstützung von Herz und Kreislauf sowie des Immunsystems hergestellt werden. Die Workshops sind kostenpflichtig. Anmeldungen unter noeth@gesundheitstage-badkissingen.com möglich. Eine Anmeldung an der Tageskasse ist auch möglich.

Am Samstag, 17. Oktober, lädt der Bestsellerautor und Theologe Rainer Haak zu einer Erlebnislesung ein, bei der es um eine ungewöhnliche Schatzsuche geht. In seiner Neuerscheinung "Café Zeitlos" schreibt er über Freundschaft und die unsichtbaren Mächte, die jedermann begleiten. Am Sonntag, 18. Oktober, wird er zusätzlich von 13 bis 14 Uhr in der Wandelhalle am Stand 5, der Lehmanns Media GmbH, eine Signierstunde geben. red