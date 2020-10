Jonglieren Sie Ihren Haushalt, stürzen Sie sich demnächst in das Abenteuer der ersten eigenen Wohnung oder möchten Sie einfach frischen Wind in Ihren Haushaltsalltag bringen? Dann ist dieser Workshop genau richtig. Gesunde Ernährung und kompetente Alltagsbewältigung werden in unserer stressreichen Zeit immer wichtiger. Die Teilnehmer bekommen Hilfestellung, damit ihnen die Haushaltsführung leichter fällt. Sie erhalten Einblicke in Arbeitsorganisation und Zeitplanung, die Raum lässt, neue Kraft für den Alltag zu schöpfen. Außerdem erfährt man, wie nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen mit frischen, vollwertigen Zutaten vitaminreich und der Jahreszeit entsprechend gekocht werden kann. Zubereitet werden beim ersten Termin zum Beispiel Apfelmus, Rosmarin-Kartoffelbrötchen, Kaiserschmarrn sowie pikante Aufstriche und Dips, beim zweiten Termin beispielsweise ein bunter Salatteller oder/und Kartoffelcremesuppe, Rahmgeschnetzeltes mit Pilzen, Marktgemüse mit gerösteten Mandelblättchen, Nougat-Eis, warme Äpfel auf sahniger Frischkäsecreme und gebrannte Nüsse. Der Workshop findet am Samstag, 10. und 17. Oktober, jeweils ab 9.30 Uhr in der AELF-Küche, Kulmbacher Straße 44 in Kronach statt. Anmeldung bei der Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red