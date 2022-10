Sich über seine beruflichen Möglichkeiten Gedanken zu machen, ist nie verkehrt. Karriereplanung heißt, sich seinen Weg zur beruflichen Selbstverwirklichung zu entwerfen. Wie will ich mein Geld heute und in Zukunft verdienen? Was steckt in mir? Was möchte ich mit meiner Arbeit erreichen? Und wie gehe ich es richtig an? Das Netzwerk Frauen auf Erfolgskurs der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge und Schweinfurt sowie der Agentur für Arbeit unterstützt Frauen auf ihrem beruflichen Weg und bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele und Wünsche, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes Bad Kissingen. Erfolgreich gelaufen sind unter anderem "Selbstorganisation im Homeoffice", "Mindset-Strategien 4.0 für den Beruf" oder "Blockaden überwinden - mit neuer Kraft neu durchstarten". Das nächste Angebot ist der Workshop am Mittwoch, 26. Oktober, von17 bis 19.30 Uhr online über Teams.

Die Themen sind: Berufliche Weiterentwicklung - wohin will ich, Weiterentwicklung und Lernen als berufliche Kernkompetenz, Welche Entwicklung und wieviel Karriere will ich? sowie  Ziel- und Strategieentwicklung. Referentin des Online-Kurses ist Business Coach Katrin Schmitt katrinschmitt-bewegt.de. Interessierte melden sich per E-Mail bis Dienstag, 25. Oktober, unter gleichstellung@kg.de an. Der Zugangslink zum Workshop wird im Nachgang zugeschickt, heißt es weiter. red