Veranstaltungsverbote, schrittweise Öffnungen, Auflagen durch Schutz- und Hygienekonzepte: die Corona-Pandemie hatte Akteure des Kulturbetriebes in den letzten Wochen und Monaten auf eine Achterbahnfahrt mit ungewissem Ausgang geschickt, teilt das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung mit. Nun soll Licht in die Sache gebracht werden mit einem Workshop.

Strategien erarbeiten

Der Landkreis Bad Kissingen möchte in einem Online-Workshop den kulturellen Akteuren eine Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und zum Erarbeiten von Strategien im Umgang mit der gegenwärtigen Planungsunsicherheit von Veranstaltungen geben.

Expertin: Antje Hinz

Der Online-Workshop mit dem Titel "Neue Normalität im Kulturbetrieb? Strategien im Umgang mit pandemiebedingten Auflagen" findet am 20.Oktober von 19 bis 20.30 Uhr statt. Als Expertin wird sich die Wissensdesignerin, Regionalentwicklerin und Journalistin Antje Hinz aus der Ferne zuschalten und als Impuls unter anderem einen deutschlandweiten Überblick zu beispielhaften Kulturprojekten geben, die während der Corona-Pandemie kreativ mit gegebenen Auflagen umgegangen sind.

Plätze sind begrenzt

Moderiert wird der Workshop durch Felix Gantner vom Projektmanagement Kultur des Landkreises. Zielgruppe sind Akteure aus dem haupt- und ehrenamtlichen Kulturbetrieb mit Wirkungskreis im Landkreis Bad Kissingen.

Die Plätze sind auf 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. An der Teilnahme Interessierte melden sich bei Felix Gantner unter kultur@kg.de oder telefonisch unter 0971/ 801 51 70.

Organisiert wird der Workshop vom Regionalmanagement /Projektmanagement Kultur des Landkreises Bad Kissingen.

Das Projektmanagement Kultur wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung, heißt es weiter in der Mitteilung. red