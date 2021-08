Alexander Wolz, seit 21. Dezember 2016 Leiter des Coburger Staatsarchivs, wechselt nach Würzburg: Zum 1. September übernimmt er die Leitung des dortigen Staatsarchivs, bestätigte Marion Ksoll-Marcon, die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns. Die Stelle des Coburger Archivleiters werde nun ausgeschrieben und soll zum 1. November neu besetzt werden, sagte sie. Einstweilen übernimmt die stellvertretende Leiterin Birgit Hufnagel die Geschäfte. Alexander Wolz wird unter anderem die Aufgabe haben, den Umzug des Staatsarchivs von der Würzburger Residenz nach Kitzingen vorzubereiten, der für 2025/26 geplant ist. Wolz, in Dettelbach geboren und in Kitzingen aufgewachsen, kehrt somit in seine Heimatregion zurück. Dafür wechselt sein Vorgänger von Unter- nach Oberfranken: Archivdirektor Klaus Rupprecht ist seit 1. Juli Leiter des Staatsarchivs Bamberg. Das Coburger ist das kleinste unter den Bayerischen Staatsarchiven, die normalerweise einen gesamten Regierungsbezirk abdecken. Das Staatsarchiv Coburg geht aus dem früheren Landesarchiv Coburg hervor. Die frühere Haus- und Staatsurkundensammlung des Herzogtums Coburg wurde 1919 in die Coburger Landesstiftung überführt, zusammen mit der herzoglichen Bibliothek. Beides befand sich zunächst in der Ehrenburg. 1924 wurde dort neben dem Landesarchiv eine dem Staatsarchiv Bamberg unterstehende Staatsarchivalienabteilung eingerichtet. Sie nahm das bei den staatlichen Behörden lagernde, zum Teil bis in das 15. Jahrhundert reichende Schriftgut auf, das nicht in das Herzogliche Haus- und Staatsarchiv gekommen war. 1939 wurde - immer noch in der Ehrenburg - das selbstständige Staatsarchiv Coburg errichtet. Der Bestand des Landesarchivs wurde 1973 in das Staatsarchiv eingegliedert. 1990 zog das Staatsarchiv von der Ehrenburg ins für Archivzwecke um- und ausgebaute frühere Zeughaus der Stadt in der Herrngasse. sb