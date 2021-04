Kulmbach 22.04.2021

kulmbach.inFranken.de

"Wolke der Zeugen"

Am Hirtensonntag haben sich in der Kulmbacher Petrikirche 18 junge Gemeindeglieder zum christlichen Glauben bekannt. Pfarrer Gerhard Bauer stellte sie unter den Segen Gottes. In seiner Predigt sagte P...