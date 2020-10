Für das BR-Fernsehen sind die "Woidboyz" wieder unterwegs durch Bayern - wegen Corona allerdings nicht per Anhalter, sondern mit ihrem Team im BR-Bus. Nach fünf Jahren quer durch Bayern und ungefähr 1000 Gesprächspartnern, drehen die "Woidboyz" die 100. Folge von "Woidboyz on the Road".

Dafür haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht: Jeder der drei "Woidboyz" hat sich eine Begegnung ausgesucht, die ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist und ein Treffen vereinbart.

Neben anderen besuchen sie auch Pia und Frank in Kronach, die sie im Jahr 2016 per Anhalter nach Naila mitgenommen hatten, aber auch Florian in der Oberpfalz, der beim letzten Treffen noch als Frater Korbinian im Kloster Speinshart lebte.

Gesendet wir das Ganze im BR-Fernsehen am morgigen Donnerstag, 8. Oktober, um 23.45 Uhr. red