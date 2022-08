Krieg, Fluchtgeschehen, Inflation und steigende Preise treiben die Wohnungsnot auch in Bad Kissingen auf ihren Höhepunkt. Günstiger Wohnraum wird zur Mangelware - ein Zustand, unter dem vor allem bedürftige, sozial schwache Menschen und Familien leiden.

Wie zum Beispiel Mahmoud (*Name geändert). Der junge Mann lebt seit 2015 in einer großen Flüchtlingsunterkunft in Bad Kissingen. Schon lange hat er den Flüchtlingsstatus aufgrund des Kriegsgeschehens in seinem Heimatland erhalten und nun auch endlich die Genehmigung, seine Familie zu sich zu holen. Sieben Jahre konnte die Familie sich nicht sehen. Sieben Jahre Vermissen, Hoffen und Leiden. Und doch ist das Band so stark und die Freude auf ein Wiedersehen unermesslich groß.

Familienleben so nicht möglich

Doch wo sollen sie wohnen? Mohammed lebt in einem kleinen Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft - für ein harmonisches Familienleben ist hier buchstäblich kein Quadratmeter übrig, zudem besteht für Familiennachzug kein Anspruch auf die Unterbringung in einer staatlichen Unterkunft. Große Sorgen breiten sich über die Vorfreude auf die Wiedervereinigung aus. Fälle wie der von Mahmoud sind leider keine Seltenheit.

Viele Menschen befinden sich derzeit in Notunterkünften oder Übergangswohnheimen und sind auf der Suche nach einem "richtigen" Zuhause. Auch durch die Ukraine-Krise sind immer mehr Menschen auf Wartelisten "geparkt", um endlich eine Wohnung zu finden.

So auch eine vierköpfige ukrainische Familie, bestehend aus Oma, Ehepaar und kleiner Tochter. Sie flohen Mitte des Jahres von Kiew nach Deutschland. Derzeit leben sie in einer beengten 2,5 Zimmer-Wohnung im 3. Stock. Das hört sich auf den ersten Blick noch nicht dramatisch an. Doch wenn man sich den Fall genauer ansieht, erkennt man schnell, dass eine wohnliche Veränderung zeitnah stattfinden sollte. Die Oma sitzt im Rollstuhl, die Wohnung ist nicht barrierefrei und das Haus verfügt über keinen Aufzug. Die junge Ukrainerin erwartet derzeit ihr zweites Kind, welches im Oktober das Licht der Welt erblicken wird. Auch in diesem Fall ist die Freude über den Familienzuwachs und die Sicherheit in Deutschland aufgrund der Wohnsituation getrübt. Menschen wie diese Familie oder Mohammed wenden sich häufig an die Caritas, da sie dringend Wohnraum benötigen. "Wir möchten helfen!": Daher hat die Caritas einen Wohnungsbörse eingerichtet! Falls Sie Vermieter- oder Vermieterin sind und Menschen in Not aus aller Welt ein Zuhause anbieten können und möchten, dann wenden Sie sich bitte an die Integrationslotsin für den Landkreis Bad Kissingen, Nathalie Flügel, unter Wohnung@caritas-kissingen.de oder unter 0971/7246 - 9104. Der Wohnraum sollte zu den aktuellen Mietobergrenzen vermietet werden.