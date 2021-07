Die nächste Sitzung des Gemeinderates von Ahorn findet am morgigen Dienstag in der Dreifachturnhalle statt. Die Gemeinderäte sprechen dabei unter anderem über die Bebauungspläne "Servicewohnen Ahorn Mitte" und "Wohnen und Arbeiten am Ahorner Berg" sowie die Nahversorgung in Schorkendorf. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. red