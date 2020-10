Ab dem 3. Oktober lädt das Museum Kloster Veßra in das neu eingerichtete Foto-Zimmer in der Dachstube des Fachwerkhauses aus Eicha ein. Zudem bietet das Museum am Feiertagswochenende, 3. und 4. Oktober, vier spannende, kostenfreie Spezialführungen an. Der Vormittag steht an beiden Tagen unter dem Motto "Aufgerichtet und Ausgefacht - Fachwerk zwischen Rennsteig und Rhön". Dabei tauchen die Besucher in die Welt des Fachwerks ein, erfahren Wissenswertes über die regionale Bautradition und darüber, warum und wie die Fachwerkhäuser in das Museum überführt wurden. Diese Führung beginnt jeweils um 11 Uhr. "Ernte gut, keine Not - landwirtschaftliches Arbeiten im Wandel" heißt das Motto der Führung am Nachmittag. Dabei erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Entwicklung der Landwirtschaft und deren Technik. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 14 Uhr. Zudem verlängert das Museum die Janosch-Ausstellung. Die Werke von Janosch können noch bis 1. November besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind von Oktober bis April, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. red